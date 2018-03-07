Конференция AIPAC: "Мы любим тебя, Биби!"

Во вторник, 6 марта, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу выступил на проходящей в Вашингтоне конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC). Восемь тысяч человек пришли, чтобы услышать его выступление.

Присутствующие в зале стоя приветствовали поднимающегося на сцену главу израильского правительства. В конце его выступления кто-то из зала громко выкрикнул: "Мы любим тебя, Биби!". Выступающий смутился и ответил: "Я вам признателен!".

В ходе своего выступления Биньямин Нетаниягу спускался с трибуны в зал, где его встречали как рок-звезду, он ходил по сцене и задавал вопросы залу.

Израильские обозреватели отмечают, что глава правительства продемонстрировал свой талант лектора и обаяние, которое перестало действовать на израильтян. Когда он перечислял успехи еврейского государства в области экономики, высоких технологий, в военной сфере, реакция зала была гораздо более сильной, чем во время выступлений перед израильской аудиторий. Несмотря на расследования, ведущиеся против него в Израиле, Биньямин Нетаниягу был в прекрасном настроении.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента Дональда Трампа за решение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Он отметил, что первым послом США, который удостоится чести работать в Иерусалиме станет Дэвид Фридман.

Биньямин Нетаниягу говорил о том, что Израиль находится в окружении враждебно настроенных стран, которые хотели бы его уничтожить, но, по его словам, еврейское государство никогда не было настолько сильным, как сейчас. "У нас есть система противовоздушной защиты и самые передовые самолеты. Спасибо, Америка! Спасибо, демократы и республиканцы, спасибо, члены Конгресса!", - сказал Биньямин Нетаниягу в то время, когда на заднем фоне демонстрировались слайды с фотографиями системы ПРО "Железный купол" и истребителей F-35.

Биньямин Нетаниягу остановился отдельно на достижениях израильской разведки. Отметив, что благодаря спецслужбам Израиля были предотвращены десятки терактов в десятках стран, спасены тысячи жизней.

"Я благодарю солдат ЦАХАЛа, мужчин и женщин, черных и белых, гомосексуалов и стрейтов, всех, кто объединен одной целью - защитить Израиль", - сказал под аплодисменты Нетаниягу.

Говоря об успехах Израиля в области высоких технологий, он отметил, что самые известные компании, такие как Microsoft, Apple, Amazon, Facebook имеют в Израиле свои исследовательские центры. Он отметил, что причиной этого стало то, что Израиль понимает, что наступила новая эпоха и движется вперед, поддерживая все новое.

Переходя к разговору о ситуации в регионе, Биньямин Нетаниягу вернулся на трибуну. Он говорил о том, что Иран по-прежнему пытается усилить свое влияние на страны региона. "В прошлый раз с этой трибуны, я, говоря о "ядерном соглашении", предупреждал, что на Иран нельзя положиться. И теперь это очевидно", - сказал он. "Иран надо остановить! Мы остановим Иран", - заявил Нетаниягу. При этом он отметил, что Египет, Иордания и многие другие страны региона понимают, что Израиль является их союзником, а не врагом.

Говоря о палестино-израильском конфликте, Нетаниягу призвал главу палестинской администрации прекратить поддержку террора. "Вы согласны со мной что Аббас должен прекратить платить террористам?"- задал он риторический вопрос залу. Нетаниягу ообщил, что семье террориста, убившего пятерых членов семьи Фогель в поселении Итамар, администрация Аббаса заплатила 2 миллиона долларов. Нетаниягу заявил, что Махмуд Аббас должен найти более достойное применение деньгам, например, вкладывая их в строительство и экономику.

"Мы надеемся, что Америка дадут понять палестинскому руководству, что она не намерена проявлять терпимость к террору", - сказал Нетаниягу.

Биньямин Нетаниягу закончил свое выступление словами, что Израиль и США пишут новую главу в общей истории. Главу о мире и надежде.

Кроме израильских каналов выступление израильского лидера транслировал телеканал CNN.





