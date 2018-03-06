Британские СМИ: бывшего российского разведчика Скрипаля могли отравить фентанилом

Покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, совершенное в Солсбери (Уилтшир, южная Англия), комментируется всеми ведущими британскими СМИ и является одной из самых обсуждаемых новостей.

Как сообщал ранее телеканал BBC, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании и переданный Лондону в рамках "шпионского обмена" в 2010 году, отравился вместе с сопровождавшей его 33-летней женщиной во время посещения торгового центра The Maltings. Они были без сознания на лавочке, когда их обнаружили прохожие. Была проведена массовая эвакуация людей из торгового центра. Начато расследование.

Как сообщает издание DevonLive, следствием установлено, что мужчина и женщина (Сергей Скрипаль и его дочь Юлия) отравились синтетическим анальгетиком фентанилом, его биологическое воздействие схоже с последствиями употребления героина, но значительно сильнее. Они госпитализированы в критическом состоянии. Кроме того, медиками была оказана помощь еще примерно 10 эвакуированным людям, которые жаловались на недомогания. Среди госпитализированных оказались двое следователей, у которых воспалились глаза и першило в горле.

The Times пишет, что версия отравления фентанилом рассматривается, однако не является единственной и основной.

В связи с этим инцидентом The Guardian подробно рассказывает о том, почему фентанил в Великобритании отнесен к особо опасным наркотическим веществам.

The Telegraph пишет, что Сергей Скрипаль недавно обращался в правоохранительные органы с заявлением по поводу того, что он опасается за свою жизнь. Издание сравнивает отравление Скрипаля с обстоятельствами убийства Александра Литвиненко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта в связи со звучащими заявлениями о вероятной причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля заявил журналистам: "Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее". Песков, как пишет РИА Новости подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация. "Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", – добавил пресс-секретарь Путина, заверивший, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в главном разведывательном управлении Генштаба России. В 2004 году он был арестован, а через два года приговорен к 13 годам строго режима за передачу британской разведке информации о российских агентах, работающих под прикрытием в Европе. Россия утверждает, что Скрипаль работал на иностранную разведку с 90-х годов и за информацию ему было заплачено 100 тысяч долларов. В 2010 году он и еще трое осужденных в России были помилованы в рамках операции по обмену между российскими, британскими и американскими спецслужбами. В Россию вернулись десять агентов, раскрытых в США, в том числе Анна Чапман.





