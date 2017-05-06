6 мая 2017 г.
последняя новость: 11:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:19 "Аль-Хайят": Трамп отказался приурочить визит в Израиль к годовщине Шестидневной войны
09:22 Пятая годовщина "Болотной": в Москве пройдет митинг протеста против произвола и репрессий
08:10 В высотном здании на юго-западе Москвы вспыхнул пожар
07:05 WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке писем штаба Макрона
22:50 Эксперты не нашли следов взрывчатого вещества на останках пассажиров Egypt Air
22:19 В Сомали, впервые за последние 24 года, погиб военнослужащий США
21:54 Журнал "ИГ" призвал мусульман "жечь и убивать" в день выборов во Франции
20:56 КНДР обвинила США и Южную Корею в организации покушения на Ким Чен Ына
20:37 Путин пообещал проверить ситуацию с преследованием геев в Чечне
19:33 Пожилые супруги, пытавшие детей огнем и мылом, сядут в тюрьму
В мире

Пятая годовщина "Болотной": в Москве пройдет митинг протеста против произвола и репрессий

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
Пятая годовщина "Болотной"
Пятая годовщина "Болотной"
Пятая годовщина "Болотной"

Сегодня исполняется пять лет со дня оппозиционной акции "Марш миллионов". 6 мая 2012 года согласованное с властями Москвы шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках.

События 6 мая 2012 сначала развивались по тому же сценарию, что и на предыдущих протестных акциях, напоминает радио "Свобода": демонстранты собрались на Калужской площади в Москве, чтобы пройти шествием по Большой Якиманке и завершить мероприятие митингом на Болотной площади.

Шествие началось без происшествий, однако, когда колонны демонстрантов повернули в сторону Болотной площади, где должен был состояться митинг, началась давка. Лидеры протеста, Алексей Навальный и Сергей Удальцов, сели на асфальт возле кинотеатра "Ударник", требуя расширить проход на Болотную площадь и пропустить участников акции в зону митинга. Начались локальные столкновения с полицией.

Спустя пять лет после этих событий, в деле 35 фигурантов. Большая часть из них уже полностью отбыла свои сроки в колонии (от 2,5 лет до 4). В исправительных учреждениях остаются три человека: координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого суд признал виновным в организации массовых беспорядков, а также Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих, которых обвинили в участии в беспорядках. Все выходят на свободу в 2017 году.

Из 35 фигурантов дела 13 человек были амнистированы, оправдан не был никто.

Сегодня, в пятую годовщину "Болотной", в Москве пройдет митинг "За Россию, против произвола и репрессий". Акция состоится на проспекте Сахарова, так как власти Москвы не позволили провести ее на Болотной площади.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 6 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017