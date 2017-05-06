Пятая годовщина "Болотной": в Москве пройдет митинг протеста против произвола и репрессий

Сегодня исполняется пять лет со дня оппозиционной акции "Марш миллионов". 6 мая 2012 года согласованное с властями Москвы шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках.

События 6 мая 2012 сначала развивались по тому же сценарию, что и на предыдущих протестных акциях, напоминает радио "Свобода": демонстранты собрались на Калужской площади в Москве, чтобы пройти шествием по Большой Якиманке и завершить мероприятие митингом на Болотной площади.

Шествие началось без происшествий, однако, когда колонны демонстрантов повернули в сторону Болотной площади, где должен был состояться митинг, началась давка. Лидеры протеста, Алексей Навальный и Сергей Удальцов, сели на асфальт возле кинотеатра "Ударник", требуя расширить проход на Болотную площадь и пропустить участников акции в зону митинга. Начались локальные столкновения с полицией.

Спустя пять лет после этих событий, в деле 35 фигурантов. Большая часть из них уже полностью отбыла свои сроки в колонии (от 2,5 лет до 4). В исправительных учреждениях остаются три человека: координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого суд признал виновным в организации массовых беспорядков, а также Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих, которых обвинили в участии в беспорядках. Все выходят на свободу в 2017 году.

Из 35 фигурантов дела 13 человек были амнистированы, оправдан не был никто.

Сегодня, в пятую годовщину "Болотной", в Москве пройдет митинг "За Россию, против произвола и репрессий". Акция состоится на проспекте Сахарова, так как власти Москвы не позволили провести ее на Болотной площади.