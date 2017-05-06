6 мая 2017 г.
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В мире

"Хватит Путина, хватит Кадырова". Митинг оппозиции в Москве лишили лозунгов

время публикации: 16:34 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати фото
"Хватит Путина, хватит Кадырова". Митинг оппозиции в Москве лишили лозунгов

Сегодня, в пятую годовщину "Болотной", в Москве прошел митинг "За Россию, против произвола и репрессий". Акция состоялась на проспекте Сахарова, так как власти Москвы не позволили провести ее на Болотной площади.

Согласно данным объединения волонтеров "Белый счетчик", опубликованным радиостанцией "Эхо Москвы", в митинге приняли участие около трех тысяч человек. Он прошел спокойно, если не считать того, что перед началом мероприятия сотрудники полиции, по указанию "человека в штатском", сняли задник со сцены, на которой должны были выступать участники митинга. На заднике были написаны лозунги: "Хватит Путина", "Хватит мракобесия", "Хватит Кадырова", "Хватит войны".

Напомним, 6 мая 2012 года согласованное с властями Москвы шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках. Спустя пять лет после этих событий в деле фигурируют 35 имен. Большинство осужденных уже полностью отбыли свои сроки в колонии (от 2,5 лет до 4).

В исправительных учреждениях остаются три человека: координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого суд признал виновным в организации массовых беспорядков, а также Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих, которых обвинили в участии в беспорядках. Все выходят на свободу в 2017 году.



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Пятая годовщина "Болотной": в Москве пройдет митинг протеста против произвола и репрессий







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