6 мая 2017 г.
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В мире

"Аль-Хайят": Трамп отказался приурочить визит в Израиль к годовщине Шестидневной войны

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:38 блог версия для печати фото

В субботу, 6 мая, газета "Аль-Хайят" сообщила, что администрация президента США ответила отказом на предложение Израиля приурочить визит Дональда Трампа к 50-летней годовщине Шестидневной войны, отмечаемой в начале июня. Прибыв в Израиль в эти дни, Трамп мог бы принять участие в юбилейных мероприятиях.

Однако это предложение было отклонено, так как, подчеркивает "Аль-Хайят", Соединенные Штаты традиционно стремятся демонстрировать свое "нейтральное" отношение к Израилю. Кроме того, отказ связан с рабочим графиком президента США, так как сразу после визитов в Эр-Рияд и Иерусалим он намерен побывать в Брюсселе на встрече лидеров стран NATO и на встрече лидеров "большой семерки", которая пройдет на Сицилии 26 мая.

На сегодняшний день известно, что 19 мая президент США прибудет в Эр-Рияд, где запланирована встреча с лидерами арабских государств. Затем он намерен отправиться в Израиль (точные даты и программа визита пока неизвестны). На 24 мая запланирована встреча Трампа с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Между тем, сразу после того, как определился маршрут первой международной поездки президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне существенно ускорили переговоры по поставке крупной партии новейших вооружений Саудовской Аравии.

Напомним, что Эр-Рияд станет первой иностранной столицей, которую посетит Трамп, взявший курс на восстановление отношений с королевством, существенно ухудшившихся при Бараке Обаме.

Среди прочего, Саудовская Аравия, опасающаяся доминирования Ирана в регионе и ведущая войну с его сателлитами в Йемене, планирует приобрести систему противоракетной обороны THAAD, боевые корабли, спутниковые системы управления и контроля, боевые самолеты F-15, унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", самоходные артиллерийские установки M109.

Как сообщает Reuters, ведутся переговоры о поставке Саудовскому королевству тяжелых противобункерных бомб с лазерным наведением.

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