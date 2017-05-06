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В мире

WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке писем штаба Макрона

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон

Организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фотографий и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Совокупный "вес" этих файлов составляет около 9 гигабайт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter WikiLeaks.

По оценке WikiLeaks, эта утечка произошла слишком поздно для того, чтобы повлиять на результаты президентских выборов во Франции.

Напомним, что в первом туре выборов лидер партии "На марше", бывший министр экономики Эммануэль Макрон получил 24,86% голосов, а лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 21,43%.

Бывшие сотрудники штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинили Россию в причастности к утечке электронной переписки штаба Макрона. Но доказательств не предоставлено.

На прошлой неделе на сайте американской разведывательно-аналитической компании Stratfor публиковалась информация о том, что через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки, писали аналитики компании.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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