СМИ: израильская фирма по заказу Трампа собирала компромат на приближенных Обамы

Команда президента США Дональда Трампа воспользовалась услугами израильского частного детективного агентства для сбора компромата на представителей администрации Барака Обамы, принимавших участие в переговорах по "ядерному соглашению" с Ираном, сообщает в субботу, 5 мая, газета The Guardian.

По информации издания, приближенные Трампа наняли израильскую фирму в мае минувшего года, чтобы с помощью добытых ею материалов дискредитировать Венское соглашение по иранской ядерной программе.

Напомним, 1 мая, после выступления Нетаниягу по "иранскому архиву", Госдепартамент США распространил заявление по поводу возможного изменения "ядерного соглашения" с Ираном, в котором сказано, что госсекретарь Майк Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами эту тему в свете опубликованной Израилем новой информации.

В заявлении Госдепартамента сказано, что Помпео намерен консультироваться с представителями стран Европы о возможности "исправить" сделку с Ираном.

Дональдом Трампом установлен крайний срок для принятия соответствующего решения – 12 мая.





