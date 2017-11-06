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В мире

Опубликованы данные о техасском стрелке, убившем десятки людей в церкви

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 5 ноября 2017 года
На месте происшествия. 5 ноября 2017 года
На месте происшествия. 5 ноября 2017 года

Американские СМИ публикуют имя человека, совершившего 5 ноября массовое убийство людей в церкви в Сазерленд-Спрингс (неподалеку от города Сан-Антонио, на юге штата Техас).

Это 26-летний Девин Патрик Келли. Телеканал CBS News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС США рядовым на базе в Нью-Мехико, был уволен и осужден трибуналом в 2014 году. Причина увольнения: многочисленные нарушения устава и норм поведения. Кроме того, в 2012 году он привлекался к ответственности за нападение на жену и ребенка.

Издание Huffington Post пишет, что Келли стрелял по людям из штурмовой винтовки Ruger – сначала около церкви First Baptist Church, а потом в помещении церкви.

CNN передает, что убийца был одет в черную одежду.

В результате стрельбы были убиты 26 человек (возраст погибших от 5 до 72 лет), более 20 получили ранения.

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле. Позже его нашли мертвым в машине, на которой он доехал до округа Гваделупа (идет ли речь о самоубийстве, пока неясно). В автомобиле обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Мотивы преступления остаются неясными. Список жертв уточняется.

К расследованию привлечены агенты ФБР.

В Сазерленд-Спрингс проживают около 700 человек. По словам местных жителей, воскресную службу в баптистской церкви каждую неделю посещают приблизительно 50 человек. Местные жители приходят в церковь вместе с детьми.

Шери Померой, жена местного пастора Франка Помероя, сообщила телеканалу NBC News, что ее мужа не было в церкви в момент трагедии, но на службе присутствовала ее дочь.

В техасских онлайн-СМИ начата публикация имен жертв вооруженного нападения на баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс (неподалеку от города Сан-Антонио, на юге штата Техас).

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Бруки Уорд (5 лет)

Эмили Гарса (7 лет)

Джоанн Уорд (мать Бруки и Эмили)

Аннабель Рени Померой (14 лет, дочь местного пастора)

Меткалф (72 года, отец Ребекки Меткалф, имя уточняется)

Брайан Холкомб (около 50 лет)

Карла Холкомб (около 50 лет, жена Брайана)

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