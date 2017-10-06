Не экстремист, не психопат. ФБР и полиция до сих пор не выявили мотив убийцы Пэддока

ФБР пытается определить мотив 64-летнего Стивена Пэддока, который вечером 1 октября убил в Лас-Вегасе 58 человек и ранил еще около 500, после чего застрелился.

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Как сообщает издание New York Times, до сих пор не обнаружено никаких доказательств того, что Стивен Пэддок придерживался экстремистских взглядов. Содержимое компьютеров и мобильных телефонов Пэддока тщательно изучаются. Также следствие не установило, страдал ли Пэддок психическим расстройством.

Профессор Университета Невады и Лас-Вегаса, Стивен Беннинг, отметил, что поведение Пэддока не похоже на поведение, свойственное психопату. Он не проявлял импульсивности, свойственной психопатам, у него не было серьезных проблем с законом, он никогда не нападал на людей.

Бывший сотрудник ФБР Дэвид Гомес, специализировавшийся на составлении психологических портретов преступников, также отметил, что Пэддок, в отличие от хладнокровных убийц, планирующих свое преступление, не стремился изолировать себя от общества: он встречался с женщиной, поддерживал связь с родственниками, общался с соседями. Подруга Пэддока, австралийка Марилу Данли, рассказала, что он иногда демонстрировал признаки психического расстройства: например, лежал в постели, стонал и повторял: "Боже мой!". Ее слова приводит издание Las Vegas Review Journal.

Пэддок и Данли познакомились в развлекательном комплексе Atlantis Casino Resort and Spa, в Рино. При этом, бывший сотрудник этого комплекса рассказал, что Пэддок выглядел "высокомерным". Еще один сотрудник казино охарактеризовал его как "жуткого".

В ходе расследования было установлено, что в общей сложности Пэддок приобрел 47 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, дробовики и пистолеты. Все это оружие было куплено на законных основаниях в штатах Невада, Юта, Калифорния и Техас. 12 полуавтоматических винтовок были снабжены приспособлением "bump-stock" – съемным скользящим прикладом, позволяющим вести очень быструю стрельбу, фактически превращая их в полностью автоматические.

По мнению следствия, на приобретение оружия Пэддок тратил огромные суммы, при этом расходуя на еду меньше доллара в день.

Напомним, уже 2 октября агентство Amaq сообщило, что террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство людей в Лас-Вегасе. В сообщении было сказано сказано, что стрелявший был одним из "солдат" ИГ, который несколько месяцев назад принял ислам и взял себе имя Абу Абд эль-Бар.

Однако ФБР вскоре заявило, что расследование не выявило связей Пэддока с исламистами. Как заявляют в ФБР и офисе шерифа Лас-Вегаса, в ходе обысков в гостиничном номере Пэддока и в его доме в Меските не было найдено ничего, что подтверждало бы его связь с "Исламским государством" – ни следов переписки или разговоров с эмиссарами ИГ, ни религиозной литературы, ни каких-либо вещей с исламистской символикой. Кроме того, до сих пор ИГ не пыталось рекрутировать в США боевиков старше 55 лет, как правило это были молодые мужчины 20-40 лет.

У Пэддока не было страниц в социальных сетях.

В гостиничном номере, где застрелился Пэддок, была найдена записная книжка с какими-то цифрами, пишут американские СМИ. Следствие заявило, что записи не имеют отношения к преступлению, совершенному Пэддоком.

Эксперты отмечают, что за последнее время через агентство Amaq ИГ неоднократно брало на себя ответственность за преступления, которых не было или к которым эта организация не имела отношения. Так, например, в сентябре ИГ заявляло об ответственности за закладку бомбы в парижском аэропорту, хотя сообщение оказалось ложным, а также утверждало, что 36 человек в казино в Маниле убил боевик ИГ, хотя филиппинские власти пришли к однозначному выводу, что массовое убийство было совершено "проблемным игроком", не связанным с исламистами.





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