Президент США Дональд Трамп: "Возможно, это затишье перед бурей"

Вечером в четверг, 5 октября, перед ужином в Белом доме, проходившим после брифинга с командованием американской армии, президент США Дональд Трамп озадачил журналистов загадочным заявлением.

Президент обвел указательным пальцем зал вокруг себя и спросил журналистов: "Знаете, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей".

Каким-либо образом комментировать это заявление Трамп отказался.

Однако на фоне его выступления на совещании с руководством министерства обороны и высшими офицерами армии США, в ходе которого он сделал ряд жестких заявлений в отношении Ирана и Северной Кореи, этот жест был воспринят многими как угроза в адрес Тегерана и Пхеньяна.

Накануне газета The Washington Post сообщила: на следующей неделе президент США Дональд Трамп объявит о том, что не будет ратифицировать ядерную сделку с Ираном, заключенную в июле 2015 года, и поручит Конгрессу разработать следующие действия в этом направлении.

В этой статье говорилось: Трамп пришел к выводу, что соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, не является "жизненно важным для интересов Соединенных Штатов Америки в области национальной безопасности", как того требует федеральный закон.

Впрочем, как утверждают авторы статьи, Трамп не будет рекомендовать Конгрессу ужесточать санкции в отношении Исламской республики, оставив это на усмотрение законодателей.