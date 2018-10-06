В Барселоне умерла Монсеррат Кабалье

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, в клинике Сан Пау. Об этом в субботу, 6 октября, сообщила испанская газета El Pais.

- Монсеррат Кабалье: 1933-2018. Фотогалерея



Монсеррат Кабалье прославилась техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Ее репертуар составляли около 90 оперных партий и примерно 800 камерных произведений. Любителям рок-музыки Кабалье известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри – Barcelona (1988). Заглавная песня, посвященная родному городу Кабалье, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.

Монсеррат Кабалье родилась в 1933 году в Барселоне. Окончила консерваторию при барселонском театре Лисео в 1954 году. В 1956-м поступила в Базельскую оперу.

Следующие десять лет молодая певица пела в оперных театрах разных городов Европы. Международная известность пришла к ней в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Публика устроила певице 20-минутную овацию.

В том же 1965 году Кабалье по личному приглашению Рудольфа Бинга дебютировала в "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк). А 24 января 1970 года – на сцене "Ла Скала". С 1972 года выступала на сцене "Ковент-Гарден" в Лондоне.

К выдающимся вокальным достижениям Кабалье относятся: партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, партия Имоджене в опере Винченцо Беллини "Пират", партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти "Роберто Девере", партия Леоноры в "Трубадуре" Джузеппе Верди.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, выступила в нескольких театрах по всему миру.





