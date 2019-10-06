Начинается "нобелевская неделя" 2019 года

На этой неделе будут названы лауреаты Нобелевской премии 2019 года.

7 октября в Стокгольме объявят лауреатов премии в области медицины и физиологии.

8 октября будет назван лауреат в области физики, 9 октября – химии.

10 октября, после годичного перерыва, будут названы лауреаты Нобелевской премии по литературе.

На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.

14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Нобелевские лауреаты 2018 года

Лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им была присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

Нобелевская премия по физике была присуждена Артуру Ашкину (США), Жерару Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада). Ашкин получил половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получили вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Нобелевская премия по химии была присуждена трем ученым: первая половина – Фрэнсис Арнольд (США), вторая половина – Джорджу Смиту (США) и Грэгори Винтеру (Великобритания). Арнольд получила премию за исследования в области "направленной эволюции ферментов". Смит и Винтер – за разработку метода фагового дисплея, приведшего к прорыву в области поиска новых антител.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали конголезский врач Денис Маквеге и йезидка Надя Мурад. Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

Нобелевская премия по литературе в 2018 году не вручалась.

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали ведущие специалисты в области макроэкономики Уильям Нордхаус и Пол Ромер "за разработку методов, затрагивающих самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние человечества".