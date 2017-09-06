6 сентября 2017 г.
последняя новость: 03:29
Think Pink. Израильтянки порозовели
Галкин о "синдроме Примадонны"
Актриса шокировала пластмассовым лицом
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:00 Никита Белых в суде отказался признать свою вину: "Речь идет о каком-то бреде"
02:15 В Подмосковье рухнул башенный кран: двое погибших, трое пострадавших
22:17 МИД призвал израильтян в Доминиканской республике перебраться в столицу
21:37 В Лондоне израильские следователи допросили бизнесмена Арнона Милчена
17:56 Арестованы четверо военнослужащих британской армии, подозреваемых в подготовке теракта
17:02 Супруги Винярски сорвали свадьбу в лондонской синагоге Кахал Йетев Лев
15:22 Северная Корея готовит "новый подарок" для США
14:13 Акция секстремистки около Верховной Рады в Киеве: первый звонок для "Школы коррупции"
12:18 "Я пришел сюда сдохнуть": школьник выстрелил в учительницу – четверо пострадавших
11:58 "Проверим хваленую судебную систему США": Москва подает в суд на Вашингтон
В мире

Никита Белых в суде отказался признать свою вину: "Речь идет о каком-то бреде"

время публикации: 03:00 | последнее обновление: 03:05 блог версия для печати фото
Никита Белых

Пресненский суд Москвы во вторник, 5 сентября, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток.

Белых заявил в суде, что свою вину не признает. "Мне понятно, в чем меня обвиняют. Речь идет о каком-то бреде. Свою вину я категорически не признаю. Все, что здесь происходит, – это провокация правоохранительных органов", – приводит его слова агентство "Интерфакс".

Адвокат обвиняемого Марина Ярош также заявила о невиновности своего подзащитного. "Никите Юрьевичу передали только поздравления и бутылку вина. Денег он не брал", – заявила она.

При этом представитель гособвинения утверждала, что Белых, занимая пост губернатора Кировской области за взятку в размере 200 тысяч евро лоббировал интересы предпринимателя Альберта Ларицкого.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Белых потребовал от предпринимателя Юрия Судгаймера такую же взятку в обмен на покровительство и лоббирование интересов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 августа 2017 г.
Суд разрешил Никите Белых вступить в брак в СИЗО
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2017 г.
В отношении Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о взятке
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июля 2016 г.
Никита Белых прекратил голодовку
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2016 г.
Мосгорсуд постановил оставить Никиту Белых за решеткой
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2016 г.
Арестованный губернатор Кировской области Никита Белых объявил голодовку







  Rating@Mail.ru  
Среда, 6 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017