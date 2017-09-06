Никита Белых в суде отказался признать свою вину: "Речь идет о каком-то бреде"

Пресненский суд Москвы во вторник, 5 сентября, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток.

Белых заявил в суде, что свою вину не признает. "Мне понятно, в чем меня обвиняют. Речь идет о каком-то бреде. Свою вину я категорически не признаю. Все, что здесь происходит, – это провокация правоохранительных органов", – приводит его слова агентство "Интерфакс".

Адвокат обвиняемого Марина Ярош также заявила о невиновности своего подзащитного. "Никите Юрьевичу передали только поздравления и бутылку вина. Денег он не брал", – заявила она.

При этом представитель гособвинения утверждала, что Белых, занимая пост губернатора Кировской области за взятку в размере 200 тысяч евро лоббировал интересы предпринимателя Альберта Ларицкого.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Белых потребовал от предпринимателя Юрия Судгаймера такую же взятку в обмен на покровительство и лоббирование интересов.