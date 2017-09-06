6 сентября 2017 г.
последняя новость: 17:19
Think Pink. Израильтянки порозовели
Галкин о "синдроме Примадонны"
Актриса шокировала пластмассовым лицом
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:19 В пригороде Парижа обнаружена мастерская по производству взрывчатки
16:56 Испанское правительство намерено отменить референдум в Каталонии через суд
16:21 Делегаты РФ и КНДР встретятся во Владивостоке и проведут переговоры
14:17 Во Франции водитель угнанного автомобиля сбил полицейского
13:57 В результате ДТП в Ровенской области погибли 5 человек, среди них политологи и журналист
12:52 Генпрокуратура Украины предъявила Януковичу обвинения в госперевороте в 2010 году
11:28 В парижском кафе избит и ограблен бывший госсекретарь и сенатор Жан-Винсен Пласэ
09:31 У берегов Туниса обнаружен затонувший древний город, уничтоженный цунами
09:28 Попытка военного переворота в Лесото: застрелен начгенштаба
08:51 Во Флориде начата эвакуация в связи с приближающимся ураганом "Ирма"
В мире

Испанское правительство намерено отменить референдум в Каталонии через суд

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
Испанское правительство намерено отменить референдум в Каталонии через суд

Правительство Испании обратилось к Конституционному суду страны с просьбой объявить недействительным закон о референдуме, который, как ожидается, будет принят в ближайшее время сепаратистским правительством автономного сообщества Каталония.

Об этом пишет в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера Испании Сорайи Саенс де Сантамарии.

По ее словам, глава правительства Мариано Рахой обратился к суду с просьбой оспорить закон, согласно которому каталонцы собираются провести референдум о независимости 1 октября текущего года. По мнению премьера, этот закон противоречит принятым ранее уложениям.

Отметим, что конституция Испании предусматривает "нерушимое единство нации", а также гарантии территориальной целостности. Решение парламента Каталонии позволяет Мадриду обратиться в Конституционный суд, чтобы обжаловать решение сепаратистов.

Напомним, что в октябре прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении в сентябре 2017 года референдума о независимости региона. Президент автономного сообщества Карлес Пьюджмонт в рамках подготовки к отделению Каталони пообещал создать необходимые государственные структуры и разработать новее законодательство, охватывающее конституциональные процессы, социальную безопасность и государственное финансирование, а также процесс "демократического размежевания", в течение которого общеиспанские законы, включая решения Конституционного суда, перестанут действовать на этой территории.

В ходе состоявшейся в Мадриде пресс-конференции вице-премьер назвала решение парламента Каталонии "позорным и ошибочным".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
"Европа потеряна": главный раввин Барселоны призывает евреев репатриироваться
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2017 г.
Теракты в Каталонии: случайность не позволила применить "мать сатаны"
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Террористы намеревались осуществить теракт в храме Святого Семейства
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2017 г.
Теракт в Барселоне. Уточненные данные, неполный список имен погибших
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракты в Каталонии совершила группа боевиков марокканского происхождения
// NEWSru.co.il // В мире // 9 ноября 2015 г.
Правительство Испании: решение каталонского парламента отменит суд







  Rating@Mail.ru  
Среда, 6 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017