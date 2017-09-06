Испанское правительство намерено отменить референдум в Каталонии через суд

Правительство Испании обратилось к Конституционному суду страны с просьбой объявить недействительным закон о референдуме, который, как ожидается, будет принят в ближайшее время сепаратистским правительством автономного сообщества Каталония.

Об этом пишет в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера Испании Сорайи Саенс де Сантамарии.

По ее словам, глава правительства Мариано Рахой обратился к суду с просьбой оспорить закон, согласно которому каталонцы собираются провести референдум о независимости 1 октября текущего года. По мнению премьера, этот закон противоречит принятым ранее уложениям.

Отметим, что конституция Испании предусматривает "нерушимое единство нации", а также гарантии территориальной целостности. Решение парламента Каталонии позволяет Мадриду обратиться в Конституционный суд, чтобы обжаловать решение сепаратистов.

Напомним, что в октябре прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении в сентябре 2017 года референдума о независимости региона. Президент автономного сообщества Карлес Пьюджмонт в рамках подготовки к отделению Каталони пообещал создать необходимые государственные структуры и разработать новее законодательство, охватывающее конституциональные процессы, социальную безопасность и государственное финансирование, а также процесс "демократического размежевания", в течение которого общеиспанские законы, включая решения Конституционного суда, перестанут действовать на этой территории.

В ходе состоявшейся в Мадриде пресс-конференции вице-премьер назвала решение парламента Каталонии "позорным и ошибочным".