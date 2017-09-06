Армия КНР готовится отразить "внезапную атаку" Северной Кореи

Китайская армия готовится к "внезапной атаке" Пхеньяна, который реализовал на этой неделе самые мощные в истории ядерные испытания и продолжает дестабилизировать обстановку в регионе. В минувший вторник батальон противовоздушной обороны провел учения в районе Бохайского моря, самого глубокого залива Желтого моря, отделяющего Китай от полуострова.

Об этом сообщает в среду, 6 сентября, зарубежная пресса со ссылкой на официальный сайт армии Китая.

Военные прибыли к месту проведения маневров из центральных районов Китая. В ходе учений отрабатывались методы отражения атаки, имитирующие реальные бои с применением новых видов вооружений, предназначенных для поражения низко расположенных объектов.

Министерство обороны Китая не комментирует эти учения, отмечается в материале, опубликованном британским таблоидом The Daily Mail.

Ранее на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета безопасности, посвященное северокорейскому кризису, созванное по требованию США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, что в минувшее воскресенье власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.

"Хватит терпеть. США никогда не стремились к войне и не хотят ее. Но терпение нашей страны не безгранично", – приводит издание слова Хейли. Ей вторили дипломаты из Франции, Великобритании, Италии и других стран, которые потребовали от северокорейских властей положить конец ракетным и ядерным испытаниям, пригрозив режиму Пхеньяна новыми санкциями.

"КНДР представляет собой отчетливую угрозу миру и безопасности на планете", – заявил Себастьяно Карди, постпред Италии, возглавляющий комитет по соблюдению санкций в отношении Северной Кореи. Он отметил, что КНДР – единственная страна, которая проводит ядерные испытания в XXI веке

Новые санкции, возможность которых рассматривает сегодня ООН, могут включать запрет на поставки текстиля и импорт нефти, а также ограничение воздушных и морских перевозок и сокращение потока рабочей силы из Северной Кореи.

Против этих мер возражал представитель России Василий Небензя, который указал: такого рода меры исключают возможность "конструктивных переговоров" с Северной Кореей, что, по его мнению, является единственным способом разрешения кризиса.

Россия и Китай предложили иной путь: Северная Корея приостанавливает ядерные и ракетные разработки, а США и Южная Корея – совместные военные учения, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения.