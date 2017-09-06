В результате ДТП в Ровенской области погибли 5 человек, среди них политологи и журналист

В среду, 6 сентября, стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области (на северо-западе Украины) погибли пять человек: политологи Александр Маслак, Алексей Куринной и Александр Никоноров, журналист Владимир Карагяур и директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов (бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации), пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение депутата украинского парламента, советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Ранее в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщила, что Opel Omega по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, в результате ДТП погибли четыре человека и один получил тяжелые травмы и позже умер в больнице.

По сведениям Геращенко, погибли украинские граждане, которые возвращались из Варшавы, где присутствовали на международной конференции по "гибридной войне".