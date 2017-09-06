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Во Флориде начата эвакуация в связи с приближающимся ураганом "Ирма"

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Подготовка к урагану "Ирма". Флорида, 5 сентября 2017 года

Власти Флориды в связи с приближением урагана "Ирма" начали эвакуацию местных жителей, туристов и военнослужащих с островов архипелага Флорида-Кис, расположенного в южной части штата, передает телеканал CNN.

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В частности, тысячи военнослужащих вывозят с базы в районе Ки-Уэст, на которой оставят лишь от 50 до 60 дежурных для проведения неотложных работ.

Начато перебазирование кораблей военно-морского флота США из этого региона.

Накануне ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился, ему была присвоена четвертая категория опасности.

Вечером 5 сентября "Ирма" достиг островов Карибского моря. Ожидается, что 6 сентября он достигнет территории США.

В связи с приближением урагана губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайного положения. Режим ЧП объявил также губернатор американского штата Флорида Рик Скотт.

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