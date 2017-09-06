В парижском кафе избит и ограблен бывший госсекретарь и сенатор Жан-Винсен Пласэ

Французские полицейские ищут преступников, напавших в ночь на воскресенье на высокопоставленного чиновника Жан-Винсена Пласэ, пишет Le Figaro. Потерпевшему, который в настоящий момент занимает пост сенатора от департамента Эсон (регион Иль-де-Франс), нанесли побои и отобрали у него ценности, сообщает NEWSru.com.

Дерзкое преступление было совершено в девятом округе Парижа около 2:00 на террасе кафе на улице Бле, уточняет Le Parisien. По данным прессы, трое злоумышленников похитили у 49-летнего Пласэ мобильный телефон, наручные часы стоимостью 7 тысяч евро и кредитную карту.

По словам Пласэ, занимавшего ранее должность госсекретаря по вопросам государственного реформирования в администрации президента Франсуа Олланда, его ударили в спину, а также в лицо. У сенатора разбита губа и сломан зуб, передает РИА Новости .

Пласэ добавил, что полностью потерял трудосопособность на шесть дней.

"Я очень люблю политику, но это нападение заставило меня задуматься об уходе", – сказал Пласэ после нападения грабителей.

Жан-Винсен Пласэ родился 12 марта 1968 года в Сеуле в Южной Корее. В возрасте семи лет он был усыновлен французами – адвокатом и учительницей, проживавшими в Нормандии.

Поступив в университет Кана, Пласэ увлекся политикой. Он вступил в Национальный союз студентов Франции (Unef-ID), объединивший молодежь с социалистическими убеждениями, а позднее присоединился к Радикальной левой партии (вопреки названию, умеренная левоцентристская партия).

После окончания учебы Пласэ работал финансовым аудитором.

Во французскую политику он пришел как один из лидеров зеленых. В 2011 году Пласэ стал сенатором от департамента Эсон. А в октябре 2015 года он занял пост президента Союза демократов и экологов (UDE).

С 11 февраля 2016-го по 10 мая 2017 года Жан-Винсен Пласэ был госсекретарем Франции и отвечал за проводившуюся тогда правительством Мануэля Вальса реформу.

В марте 2013 года сенатор Пласэ подготовил законопроект, направленный на борьбу с "моральным износом" товаров. Он также был направлен на защиту прав потребителей в области сервисного обслуживания изделий устаревших модификаций.

12 ноября 2013 года власти региона Иль-де-Франс обратились к Пласэ с требованием оплатить 133 штрафа за нарушение правил парковки и превышение скорости при управлении служебным транспортом. Общая сумма накопленных штрафов за 2004-2010 годы – 18 тысяч 161 евро.

Сам Пласэ заявлял, что является законопослушным гражданином, не уклоняется от ответственности, а произошедшее он назвал недоразумением.

В 2015 году Пласэ опубликовал автобиографическую книгу под названием "Почему не я". Однако читатели не проявили к ней интереса. Было продано всего несколько сотен экземпляров.