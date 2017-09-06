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В мире

ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек

время публикации: 22:05 | последнее обновление: 22:05 блог версия для печати фото
ООН: от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек

От урагана "Ирма", бушующего сейчас в Карибском море, могут пострадать до 37 миллионов человек, заявил в среду, 6 сентября, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что представители гуманитарных миссий его ведомства уже начали работать с Агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях стран Карибского бассейна (CDEMA) на острове Барбадос.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. По данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 02.00 по местному времени и движется на северо-запад со скоростью 295 км/час, пишет информационное агентство РИА Новости

"Ирма", как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам экспертов, может достичь берегов Флориды к выходным.

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