К Мексике приближается тропический шторм "Катя", грозящий превратиться в ураган

В Мексиканском заливе, в 280 км к северу от побережья штата Веракрус, сформировался мощный тропический шторм "Катя", который набирает силу и обещает в течение двух дней превратиться в ураган.

Ожидается, что "Катя" достигнет берегов Мексики утром в пятницу, сообщает в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

В настоящее время максимальная скорость порывов ветра "Кати" составляет примерно 75 километров в час, шторм движется на юго-восток со скоростью 3,5 км в час.

Напомним, что утром в среду власти Флориды, обеспокоенные приближением урагана "Ирма", начали эвакуацию местных жителей, туристов и военнослужащих с островов архипелага Флорида-Кис, расположенного в южной части штата.

В частности, тысячи военнослужащих вывозят с базы в районе Ки-Уэст, на которой оставят лишь от 50 до 60 дежурных для проведения неотложных работ.Начато перебазирование кораблей военно-морского флота США из этого региона.

Накануне ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился, ему была присвоена четвертая категория опасности. Вечером 5 сентября "Ирма" достиг островов Карибского моря. Ожидается, что 6 сентября он достигнет территории США. В связи с приближением урагана губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайного положения. Режим ЧП объявил также губернатор американского штата Флорида Рик Скотт.