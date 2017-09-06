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В Подмосковье рухнул башенный кран: двое погибших, трое пострадавших

время публикации: 02:15 | последнее обновление: 02:19 блог версия для печати фото
В Подмосковье рухнул башенный кран: двое погибших, трое пострадавших

В результате падения башенного крана на строительном объекте в подмосковном городе Химки погибли двое рабочих-монтажников, еще трое рабочих пострадали, передает ТАСС.

"Как установлено следствием, 5 сентября на строительном объекте группы ПИК в Химках произошло падение башенного крана при его монтаже подрядчиком ООО "Вертикаль", в результате чего погибли два человека и еще трое пострадали", – сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

"В настоящее время трое работников находятся в медучреждении с повреждениями различной степени тяжести", – отмечается в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются.

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