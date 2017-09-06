Делегаты РФ и КНДР встретятся во Владивостоке и проведут переговоры

Представители делегаций России и КНДР планируют провести переговоры по экономическим проблемам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом пишет в среду, 6 сентября, информационное агентство ТАСС.

"Как я пониманию, делегация КНДР на ВЭФ состоит из представителей экономического блока. У нас здесь тоже есть представители экономических министерств и ведомств. Так что думаю, по линии профильных структур двух стран контакты состоятся", – приводит издание слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017, отмечается в статье.