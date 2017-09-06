Анализ ДНК свидетельствует: гадалка из Жироны – не дочь Сальвадора Дали

Мария Пилар Абель Мартинес, утверждавшая, что ее отец – знаменитый художник-сюрреалист Сальвадора Дали, оказалась самозванкой. Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста, проведенного после эксгумации тела , пишет в среду, 6 сентября, газета La Vanguardia.

Напомним, что в июне текущего года Окружной суд Мадрида распорядился провести эксгумацию останков знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали – по иску жительницы Мартинес, утверждающей, что она является его дочерью. Ответчиком на данном процессе были названы власти страны, которой Дали завещал свое наследие.

61-летняя Мартинес, которая зарабатывает на жизнь гаданием на картах Таро, утверждает, что за год до ее рождения у художника был кратковременный роман с ее матерью-горничной в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей.

В 1955 году мать истицы переехала в Кастельон-де-Ампуриас, где вышла замуж, и через некоторое время у нее родилась дочь. Пилар рассказала, что она впервые услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки – матери официально признанного отца.

В 2015 году Мартинес подала иск на установление отцовства, который был удовлетворен в июне этого года. Если бы экспертиза подтвердила, что Дали является ее отцом, Пилар могла бы претендовать на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе в 1983 году. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Для того, чтобы извлечь останки художника, пришлось поднять каменную плиту, которая весит не менее тонны.

Напомним, что Дали – уроженец небольшого городка Фигерас в провинции Каталония, был женат россиянке Елене Дьяконовой, которая вошла в историю под именем Гала. Знаменитый художник умер в 1989 году в возрасте 85 лет и похоронен в родном городе. Детей у этой пары не было.

Издание отмечает, что впервые Мартинес объявила о том, что является дочерью художника в 2015 году, о чем ей якобы неоднократно рассказывала мать.