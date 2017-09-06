У берегов Туниса обнаружен затонувший древний город, уничтоженный цунами

Итальянские и тунисские археологи обнаружили на дне Средиземного моря руины древнего города Неаполис. Подводные раскопки в районе курортного города Набель в Тунисе были начаты еще в 2010 году, но только сейчас изыскания увенчались успехом.

Территория руин – около 20 гектаров. Здесь обнаружены улицы, памятники и даже цистерны с изготовляемым из рыб соусом гарум. Производство популярной в эллинистическом мире приправы было важной частью местной экономики.

Неаполис, название которого означает "новый город", был основан греческими колонистами из Киренаики в пятом веке до нашей эры. Набель фактически сохранил это название, так же, как Неаполь в Италии и Наблус в Самарии, который еврейская традиция называет более древним именем – Шхем.

Отметим, что "новым городом", только на финикийском, назывался и расположенный недалеко от Неаполиса Карфаген. Несмотря на то, что города были союзниками, Неаполис избежал судьбы Карфагена и не был разрушен после Третьей Пунической войны.

21 июля 365 года в Средиземном море происходит мощное землетрясение. Предполагается, что оно достигло восьми баллов по шкале Рихтера. Оно нанесло значительный ущерб Александрии, а остров Крит сдвинулся на десять сантиметров.

Землетрясение стало причиной такого редкого для Средиземного моря явления, как цунами. Волны высотой около десяти метров разрушили Неаполь, а его руины опустились под воду. Обнаружить его удалось почти две тысячи лет спустя.