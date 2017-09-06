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Поляк, сжегший чучело еврея, подал в суд на тех, кто назвал его антисемитом

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Поляк, сжегший чучело еврея, подал в суд на тех, кто назвал его антисемитом

Гражданин Польши по имени Петр Рыбак, который был приговорен в 10 месяцам лишения свободы за то, что в ходе демонстрации сжег чучело ультраортодоксального еврея, подал в суд на еврейскую общину Вроцлава, публично назвавшую его антисемитом.

Об этом пишет в среду, 6 сентября, польское сетевое издание TVN 24.

Инцидент с сожжением чучела еврея произошел в 2015 году во Вроцлаве, где проходила акция протеста против приема беженцев на территории Польши. Истец, приговоренный к 10 месяцам тюрьмы, отсидел лишь три и вышел на свободу.

Ответчиками по его иску выступают глава еврейской общины Вроцлава Александра Глейхгевич и ее президент Рафаил Дуткевич, которые, как полагает истец, должны ответить за то, что он был заклеймен как "фашист, антисемит и подлый националист".

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