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В мире

Бельгийские истребители были подняты для перехвата самолетов РФ над Балтикой

время публикации: 20:38 | последнее обновление: 20:38 блог версия для печати фото
Су-27

В минувший вторник истребители F-16 ВВС Бельгии были подняты в воздух на перехват российских самолетов Су-27, пролетавших над акваторией Балтийского моря, о чем сообщается в среду, 6 сентября, на официальном сайте NАТО.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии – после того, как радар засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и взявших курс на север.

NАТО отмечает, что российские самолеты не выходили на контакт с представителями Североатлантического альянса и были идентифицированы в ходе стандартной процедуры, проведенной бельгийскими F-16.

Российские Су-27 подлетели к грузовому самолету Ил-76, после чего все они вернулись в Калининград. Истребители ВВС Бельгии, в свою очередь, благополучно приземлились на авиабазе Эмари.

Страны Балтии не располагают самолетами для воздушного патрулирования, и с момента их вступления в NАТО в апреле 2004 года охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы осуществляется в порядке ротации истребителями стран альянса, которые базируются в Литве на авиабазе Зокняй, а с 2014 года и в Эстонии на авиабазе Эмари, разъясняет сайт NEWSru.com.

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