В пригороде Парижа обнаружена мастерская по производству взрывчатки

Французская полиция провела обыск в одном из домов столичного предместья Вильжюиф, расположенного к югу от Парижа, и обнаружила там мастерскую по производству взрывчатки и компоненты, испольуземые при изготовлении взрывных устройств – газовые баллоны, трипероксид триацетона (ТАТР) и др.

Полицейские арестовали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, пишет в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters.

Расследование этого дела ведет прокуратура по борьбе с террором, сообщил источник в правоохранительных органах.