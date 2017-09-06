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В мире

В пригороде Парижа обнаружена мастерская по производству взрывчатки

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати

Французская полиция провела обыск в одном из домов столичного предместья Вильжюиф, расположенного к югу от Парижа, и обнаружила там мастерскую по производству взрывчатки и компоненты, испольуземые при изготовлении взрывных устройств – газовые баллоны, трипероксид триацетона (ТАТР) и др.

Полицейские арестовали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, пишет в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters.

Расследование этого дела ведет прокуратура по борьбе с террором, сообщил источник в правоохранительных органах.

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