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В мире

Дональд Трамп: война с КНДР не является нашим приоритетом

время публикации: 21:37 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати фото
Дональд Трамп: война с КНДР не является нашим приоритетом

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что военные действия в отношении КНДР не являются его "первым выбором", а также сообщил, что провел "искренние и весьма эффективные" телефонные переговоры на тему северокореского кризиса с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Об этом пишет в среду, 6 сентября, новостное агентство Reuters.

"Президент Си хочет что-то предпринять. Посмотрим, что можно сделать. Мы не будем мириться с тем, что происходит сегодня в Северной Корее. Президент Си полностью со мной согласился", – цитирует агентство слова Трампа, сказанные на встрече в репортерами в Белом доме.

Ранее в среду стало известно, что китайская армия готовится к "внезапной атаке" Пхеньяна, который реализовал на этой неделе самые мощные в истории ядерные испытания и продолжает дестабилизировать обстановку в регионе. В минувший вторник батальон противовоздушной обороны провел учения в районе Бохайского моря, самого глубокого залива Желтого моря, отделяющего Китай от полуострова.

Напомним, что в минувшее воскресенье власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.

"Хватит терпеть. США никогда не стремились к войне и не хотят ее. Но терпение нашей страны не безгранично", – приводит издание слова Хейли. Ей вторили дипломаты из Франции, Великобритании, Италии и других стран, которые потребовали от северокорейских властей положить конец ракетным и ядерным испытаниям, пригрозив режиму Пхеньяна новыми санкциями.

"КНДР представляет собой отчетливую угрозу миру и безопасности на планете", – заявил Себастьяно Карди, постпред Италии, возглавляющий комитет по соблюдению санкций в отношении Северной Кореи. Он отметил, что КНДР – единственная страна, которая проводит ядерные испытания в XXI веке

Новые санкции, возможность которых рассматривает сегодня ООН, могут включать запрет на поставки текстиля и импорт нефти, а также ограничение воздушных и морских перевозок и сокращение потока рабочей силы из Северной Кореи.

Против этих мер возражал представитель России Василий Небензя, который указал: такого рода меры исключают возможность "конструктивных переговоров" с Северной Кореей, что, по его мнению, является единственным способом разрешения кризиса.

Россия и Китай предложили иной путь: Северная Корея приостанавливает ядерные и ракетные разработки, а США и Южная Корея – совместные военные учения, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
Армия КНР готовится отразить "внезапную атаку" Северной Кореи
// NEWSru.co.il // Пресса // 5 сентября 2017 г.
Атака на Пхеньян приведет к десяткам миллионов жертв. Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2017 г.
Кризис вокруг ядерной Северной Кореи. Интервью с израильским экспертом
// NEWSru.co.il // В мире // 4 сентября 2017 г.
Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер







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