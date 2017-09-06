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Генпрокуратура Украины предъявила Януковичу обвинения в госперевороте в 2010 году

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати

Генеральная прокуратура Украины инициировала расследование о конституционном перевороте 2010 года, пишет NEWSru.com. Обвинения предъявлены экс-президенту страны Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Департамент спецрасследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте в 2010 году, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения функций и полномочий парламента и правительства", – заявил Луценко 6 сентября.

По его словам, речь идет о незаконной, без решения Верховной Рады, смене действующей Конституции путем внесения в Единый госреестр нормативно-правовых актов Украины текста Конституции в редакции 1996 года и его официальной публикации.

Сообщение по поводу расследования "факта захвата государственной власти неконституционным способом" появилось и на сайте генпрокуратуры Украины. Как отмечается, департамент специальных расследований "продолжает системную работу по расследованию преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками в 2010-2014 годах".

Януковича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины. Лавринович, как предполагается, выступал в качестве пособника президента.

Бывший министр юстиции уже прокомментировал уголовное дело, заявив, что для него нет никаких законных оснований. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию... Им сейчас очень нужен какой-либо криминал Януковича, чтобы это было как-то оправдано", – -заявил он "112 каналу".

Экс-министр напомнил, что к в 2010 году именно Конституционный суд возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий. "Какие могут быть в данном случае вопросы относительно нарушения законодательства, если была выдержана вся процедура принятия новых изменений в Конституцию. Тогда Конституционный суд признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Основной закон в декабре 2004 года", – заявил он.

Добавим, в отношении Виктора Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Дело о госизмене уже вышло на стадию судебного разбирательства. Он отказался приехать в Киев на процесс и заявил о намерении участвовать в суде в режиме видеоконференции. Генпрокурор Луценко в свою очередь настаивает на том, что экс-президент может участвовать в судебном процессе только на территории Украины, а государство гарантирует его безопасность.

В среду, 6 сентября, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене до 21 сентября, чтобы дать возможность новому госзащитнику ознакомиться с материалами. Ранее адвокат просил дать ему три месяца на работу с материалами дела, которое насчитывает 50 томов и множество видео.

Виктор Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве по делу о госизмене, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих платных адвокатов. Позднее его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек. 17 августа Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о госизмене Януковича, удовлетворил просьбу госадвоката освободить его от обязанностей защищать экс-президента Украины.

Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько. Он известен, в частности, участием в качестве защитника в судебном процессе по делу бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок за убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

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