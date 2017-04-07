Филиппинская "королева красоты" убита курьером, явившимся с "цветами и конфетами"

Филиппинская "королева красоты", 23-летняя Мэри Кристин Балагтас, была убита неизвестным злоумышленником, сообщает Daily Mail.

Убийство девушки, дважды выигрывавшей национальные конкурсы красоты – в 2009-м и 2010 году, привлекло внимание СМИ. По данным предварительного расследования, Мэри Кристин была застрелена неизвестным, представившимся курьером, который привез ей цветы и конфеты. Когда девушка открыла ему дверь, убийца дважды выстрелил ей в голову. Затем мужчина скрылся с места преступления на мотоцикле.

Мэри Кристин скончалась в машине "скорой помощи". Полиция считает, что убийство Мэри Кристин Балагтас было заказным. В настоящее время единственным подозреваемым является бывший возлюбленный девушки.