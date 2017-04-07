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Филиппинская "королева красоты" убита курьером, явившимся с "цветами и конфетами"

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 20:41 блог версия для печати фото
Филиппинская "королева красоты" убита курьером

Филиппинская "королева красоты", 23-летняя Мэри Кристин Балагтас, была убита неизвестным злоумышленником, сообщает Daily Mail.

Убийство девушки, дважды выигрывавшей национальные конкурсы красоты – в 2009-м и 2010 году, привлекло внимание СМИ. По данным предварительного расследования, Мэри Кристин была застрелена неизвестным, представившимся курьером, который привез ей цветы и конфеты. Когда девушка открыла ему дверь, убийца дважды выстрелил ей в голову. Затем мужчина скрылся с места преступления на мотоцикле.

Мэри Кристин скончалась в машине "скорой помощи". Полиция считает, что убийство Мэри Кристин Балагтас было заказным. В настоящее время единственным подозреваемым является бывший возлюбленный девушки.

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