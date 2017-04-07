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В мире

Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото
Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле

Космический телескоп Hubble, воспользовавшись периодом максимального сближения Земли с Юпитером, сделал серию снимков этой планеты, "самого массивного соседа нашей планеты".

Фотографии были сделаны зондом Juno 3 апреля, с расстояния около 670 миллионов километров, сообщается на сайте космического телескопа Hubble. Такое близкое, по космическим меркам, расстояние, позволило снять небольшие детали поверхности Юпитера, ширина которых не более 130 км.

На снимках можно увидеть, в частности, "Великое красное пятно", зону высокого давления, создающую антициклонический шторм на Юпитере. По сравнению с аналогичными изображениями, сделанными ранее, размеры "Великого красного пятна", шторма, бушующего на планете-гиганте уже более 150 лет, заметно сократились.

Следующее сближение Юпитера и Земли состоится в мае 2018 года.

Космический телескоп Hubble, автоматическая обсерватория на орбите Земли, является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства.

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Пятница, 7 апреля 2017 г.
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