Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства

Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является агрессией против суверенного государства и нарушает международное право, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Ранее с резким осуждением действий американских военных выступил Тегеран. Правительство Греции также осудило действия американцев.

Власти Израиля, Великобритании, Саудовской Аравии и ряда других стран поддержали решение США нанести удар по базе сирийской авиации после трагедии в Идлибе.