7 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:09 Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства
07:09 Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
04:26 НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону
01:48 Врач зарезан в собственной квартире в Москве. Подозреваемый в убийстве задержан
00:49 СК РФ сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро
20:59 В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже
20:16 CNN: Трамп взвешивает возможность военного удара по Сирии
19:41 "Самый удачливый пилот мира" пережил 11 авиакатастроф и вышел на пенсию
19:32 В Израиле умер писатель и журналист Александр Гаррос
18:36 Кремль неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля
В мире

Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Владимир Путин и Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является агрессией против суверенного государства и нарушает международное право, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Ранее с резким осуждением действий американских военных выступил Тегеран. Правительство Греции также осудило действия американцев.

Власти Израиля, Великобритании, Саудовской Аравии и ряда других стран поддержали решение США нанести удар по базе сирийской авиации после трагедии в Идлибе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
На авиабазе в Хомсе, которую атаковали США, могли находиться российские военные
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
Губернатор Хомса: американский удар не привел к большому числу жертв
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
ЦАХАЛ: Пентагон заранее уведомил Израиль о намерении нанести удар по авиабазе в Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 апреля 2017 г.
Нетаниягу: Израиль поддерживает решение Трампа нанести удар по армии Асада
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017