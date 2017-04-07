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В мире

Джареда Кушнера обвиняют в утаивании контактов с "русскими"

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Инопресса
Джаред Кушнер в Ираке. 3 апреля 2017 года

Когда Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Трампа, попросил выдать ему допуск к сверхсекретной информации, он должен был сообщить о всех своих встречах с иностранными правительственными чиновниками за последние 7 лет, пишут журналисты The New York Times Джо Бекер и Мэттью Розенберг.

"Но Кушнер не упомянул о десятках контактов с иностранными лидерами или официальными лицами в недавние месяцы, в том числе о декабрьской встрече с российским послом Сергеем И.Кисляком и встрече с главой российского государственного "Внешэкономбанка", организованной по распоряжению Кисляка", – говорится в статье.

Адвокат Кушнера заявил, что неупоминание этих контактов – результат ошибки. Газета замечает: умалчивание о контактах – "факт весьма щекотливый, поскольку Конгресс США и ФБР расследуют контакты российских официальных лиц с приближенными Трампа". "Несколько недель назад сенатский комитет по делам разведки проинформировал Белый дом, что в рамках своего расследования планирует допросить Кушнера о встречах, о которых он договаривался с Кисляком, в том числе о встрече с Сергеем Н.Горьковым – выпускником российского учебного заведения для сотрудников спецслужб, ныне возглавляющим "Внешэкономбанк", – пишет издание.

Со своей стороны, адвокат Кушнера Джейми Горелик заявил, что анкета была представлена в ФБР преждевременно, а на следующий день секретариат Кушнера известил ФБР, что тот даст дополнительную информацию. По словам помощников Кушнера, сейчас он имеет временный допуск к секретным материалам.

"Внешэкономбанк" находится под санкциями США, напоминает издание. Кушнер сказал, что не обсуждал с Горьковым тему санкций. Горьков отказался дать комментарии по вопросу, обсуждались ли санкции, отмечает Inopressa.ru.

Напомним, что недавно Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации. На этой неделе он побывал в Ираке.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп считаются важными лоббистами интересов Израиля и еврейской общины. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 30 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
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