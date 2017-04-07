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В мире

Умерла румынка, раненная исламистом в Лондоне, число жертв теракта возросло до пяти

время публикации: 10:41 | последнее обновление: 10:41 блог версия для печати фото
На месте теракта в Лондоне. 22 марта 2017 года

Утром в пятницу, 7 апреля, стало известно, что накануне вечером, в больнице умерла 31-летняя Андреа Кристя – гражданка Румынии, получившая крайне тяжелые травмы 22 марта в результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Ранее были опубликованы имена четырех жертв этого теракта: сотрудник полиции Кит Палмер (48), учительница испанского языка Айша Фрейд (43), американский гражданин Курт Кокран (около 50 лет), житель Лондона Лесли Родс (75). Ранения и травмы получили десятки человек из 11 стран.

Теракт был совершен уроженцем Великобритании 52-летним Халидом Масудом.

22 марта, примерно в 14:40 по местному времени, Масуд за рулем автомобиля Hyundai преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Машина сбивала прохожих, возникла паника, которая привела к авариям. Одна женщина попала под колеса автобуса. Другая женщина спрыгнула с моста в Темзу. В это время террорист за рулем автомобиля свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. После этого с двумя ножами в руках он побежал к зданию парламента, смертельно ранив безоружного сотрудника полиции Кита Палмера и тяжело ранив еще двоих. Другие полицейские застрелили нападавшего.

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Пятница, 7 апреля 2017 г.
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