Трое злоумышленников избили женщину-инвалида бейсбольной битой

64-летняя Барбара Дрансфилд, жительница Манчестера, стала жертвой нападения злоумышленников, один из которых заявил, что сын женщины должен ему около 100 фунтов за наркотики, сообщает The Sun.

Трое молодчиков, в возрасте от 23 до 30 лет, ворвались в дом Барбары на рассвете. Женщина, передвигающаяся с помощью инвалидного кресла, выехала из спальни в комнату, чтобы посмотреть, что происходит. Один из налетчиков принялся избивать Барбару бейсбольной битой, требуя, чтобы она вернула ему деньги. Женщина уверяла, что денег у нее нет, пока не потеряла сознание.

В результате нападения Барбара Дрансфилд получила тяжелые травмы головы. Более двух недель она находилась в коме и была подключена к системам жизнеобеспечения. В результате нападения ее лицо изуродовано.

Полиция задержала грабителей. Двое из них были признаны судом виновными в нападении.