7 апреля 2017 г.
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В мире

Врач зарезан в собственной квартире в Москве. Подозреваемый в убийстве задержан

время публикации: 01:48 | последнее обновление: 01:57 блог версия для печати фото
Врач зарезан в собственной квартире в Москве. Подозреваемый в убийстве задержан

В Москве совершено убийство, жертвой которого стал 46-летний житель города, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, убитый был врачом-анестезиологом.

В четверг, 6 апреля, мужчина был обнаружен мертвым в собственной квартире на 15-й Парковой улице дочерью. Девушка нашла тело отца с множественными колото-резаными ранениями в области шеи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Вскоре был задержан подозреваемый в совершении убийства. "Им оказался знакомый потерпевшего 1988 года рождения. Известно, что задержанный ранее отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления на территории Московской области", – сказала Иванова.

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