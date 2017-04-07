Арестован Содик Ортиков, подозреваемый в причастности к теракту в Санкт-Петербурге

Басманный суд Москвы санкционировал арест Содика Ортикова, подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает РБК.

После теракта в метро в Санкт-Петербурге следователи провели обыски у знакомых предполагаемого террориста-смертника, 22-летнего Акбарджона Джалилова. В частности, у Ортикова в квартире нашли пистолет Макарова, 8 патронов к нему, тротиловые шашки массой 200 г каждая, гранату Ф-1 и "вещество, предположительно являющееся взрывчатым".

Сам Ортиков рассказал суду, что работал поваром в ресторане, проживая в Одинцовском районе Подмосковья. "Я не совершал этого преступления, - сказал суду Ортиков, - это не мои вещи". Он пояснил, что жил вместе со своим напарником по работе, который впоследствии уехал за рубеж. Найденное оружие и взрывчатка, по словам Ортикова, могли принадлежать именно напарнику. Сам Ортиков, по его словам, не умеет пользоваться оружием и взрывчаткой.

В чем именно могла заключаться роль Ортикова в организации теракта, представитель СКР в суде не пояснил.