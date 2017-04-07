Песков: Россию уведомили о предстоящих ударах по целям в Сирии, но Путину никто не звонил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что власти России по существующим каналам связи были проинформированы о предстоящих ударах США по целям в Сирии.

"Но Путину никто не звонил", – приводит ТАСС слова Пескова.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны в связи с ударами США по Сирии, сообщил Песков. Каких-либо контактов Путина и Трампа, в том числе телефонных, после ракетного удара США по Сирии не планируется, отметим пресс-секретарь президента России.