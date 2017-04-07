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В мире

СК РФ сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро

время публикации: 00:49 | последнее обновление: 00:54 блог версия для печати фото
СК РФ сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро

Следственный комитет России вечером в четверг, 6 апреля, сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, задержания были проведены совместно с ФСБ и МВД. Шесть человек были задержаны в Санкт-Петербурге и двое в Москве, передает ТАСС.

"Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метро, огнестрельное оружие и боеприпасы", – отметила Петренко.

Ранее агентство "Интерфакс" сообщило о задержании трех предполагаемых сообщников Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в петербургском метро 3 апреля.

Судя по сообщению этого агентства, в связях с Джалиловым подозревают троих выходцев из Средней Азии, которых задержали утром 6 апреля доме 22 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, где было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило также о задержании в течение последних нескольких дней восьми выходцев из Средней Азии, подозреваемых в причастности к деятельности террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на 5 апреля, 45 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
СМИ: задержаны предполагаемые сообщники петербургского террориста
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
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