7 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:45 Шведская полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту
16:57 Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги
16:13 Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов
15:49 Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле
15:00 Джареда Кушнера обвиняют в утаивании контактов с "русскими"
13:01 Песков: Россию уведомили о предстоящих ударах по целям в Сирии, но Путину никто не звонил
11:12 СК РФ: взрыв в Ростове-на-Дону был попыткой убийства на почве ревности
10:41 Умерла румынка, раненная исламистом в Лондоне, число жертв теракта возросло до пяти
09:09 Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства
07:09 Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
В мире

Шведская полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту

время публикации: 17:45 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати фото
Шведская полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в причастности к теракту, осуществленному в центре города в пятницу, 7 апреля.

Около 16:00 на улице Дроттингатан, возле торгового центра, грузовик врезался в толпу людей, находившихся в пешеходной зоне. Шведская телекомпания SVT сообщает о пяти погибших. По предварительным данным, 8 человек получили травмы и ранения.

Совершив наезд, грузовик развернулся, врезался в стену торгового центра и загорелся.

Как сообщает The Local, грузовик, принадлежащий шведской пивоваренной компании Spendrups, был угнан неизвестными злоумышленниками несколькими часами ранее. По словам руководителя пресс-службы компании, Мартена Лита, во время доставки товара в ресторан Caliente, неизвестные проникли в кабину водителя и угнали грузовик.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2017 г.
Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017