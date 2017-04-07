Шведская полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в причастности к теракту, осуществленному в центре города в пятницу, 7 апреля.

Около 16:00 на улице Дроттингатан, возле торгового центра, грузовик врезался в толпу людей, находившихся в пешеходной зоне. Шведская телекомпания SVT сообщает о пяти погибших. По предварительным данным, 8 человек получили травмы и ранения.

Совершив наезд, грузовик развернулся, врезался в стену торгового центра и загорелся.

Как сообщает The Local, грузовик, принадлежащий шведской пивоваренной компании Spendrups, был угнан неизвестными злоумышленниками несколькими часами ранее. По словам руководителя пресс-службы компании, Мартена Лита, во время доставки товара в ресторан Caliente, неизвестные проникли в кабину водителя и угнали грузовик.





