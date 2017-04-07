7 апреля 2017 г.
последняя новость: 06:26
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:26 НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону
01:48 Врач зарезан в собственной квартире в Москве. Подозреваемый в убийстве задержан
00:49 СК РФ сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро
20:59 В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже
20:16 CNN: Трамп взвешивает возможность военного удара по Сирии
19:41 "Самый удачливый пилот мира" пережил 11 авиакатастроф и вышел на пенсию
19:32 В Израиле умер писатель и журналист Александр Гаррос
18:36 Кремль неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля
17:34 ИГ взяло ответственность за убийство полицейских в Астрахани
17:24 Путин и Нетаниягу обсудили последствия трагедии в Идлибе
В мире

НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону

время публикации: 04:26 | последнее обновление: 04:28 блог версия для печати фото
НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону

Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал один человек, стал бытовой конфликт, передает ТАСС.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", – сообщили агентству в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК отметили, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности. Преступник, устроивший взрыв, задержан.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел утром 6 апреля в районе улицы Социалистическая, в центре города. Судя по имеющейся информации, мужчина нашел пакет, внутри которого лежал фонарик. Когда этот человек попытался включить фонарик, сработало заложенное в нем взрывное устройство малой мощности. В результате взрыва мужчине оторвало кисть руки.

По информации местного сайта "161", в результате взрыва около школы №5 пострадал 46-летний Дмитрий Колесников, ему оторвало правую кисть, и он получил ранение брюшной полости. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина
// NEWSru.co.il // В мире // 14 октября 2012 г.
Задержаны двое мужчин, приславшие ростовчанке на День учителя "подарок" с бомбой
// NEWSru.co.il // В мире // 7 октября 2012 г.
В ростовской квартире взорвалась посылка-бомба: погибла женщина, ее дочь и внук ранены







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017