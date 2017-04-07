НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону

Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал один человек, стал бытовой конфликт, передает ТАСС.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", – сообщили агентству в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК отметили, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности. Преступник, устроивший взрыв, задержан.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел утром 6 апреля в районе улицы Социалистическая, в центре города. Судя по имеющейся информации, мужчина нашел пакет, внутри которого лежал фонарик. Когда этот человек попытался включить фонарик, сработало заложенное в нем взрывное устройство малой мощности. В результате взрыва мужчине оторвало кисть руки.

По информации местного сайта "161", в результате взрыва около школы №5 пострадал 46-летний Дмитрий Колесников, ему оторвало правую кисть, и он получил ранение брюшной полости. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение.