СК РФ: взрыв в Ростове-на-Дону был попыткой убийства на почве ревности

Следственный комитет РФ опубликовал сведения о результатах расследования покушения на убийство с помощью взрывного устройства, совершенного 6 апреля в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось ранее, утром в четверг около здания школы №5 на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Социалистической в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, в результате которого был ранен 46-летний Дмитрий Колесников. Местный сайт "161" писал, ему оторвало правую кисть и он получил ранение брюшной полости.

По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан 46-летний Эдуард Шарапов. Личность предполагаемого преступника была установлена на основании изучения записей камер наблюдения.

"Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах совершенного преступления, он пояснил, что с пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его движения на работу и обратно, подозреваемый решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства. Дождавшись пока мужчина выйдет из дома, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, на пути его следования, после чего с места происшествия скрылся", – сообщает СК РФ.

Как установлено следствием, подозреваемый специально оставил включенным фонарик, чтобы вид включенных светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Расследование этого уголовного дела продолжается.