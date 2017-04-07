Полиция обнародовала фото подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме

Шведская полиция обнародовала фото возможного подозреваемого в причастности к теракту в центре Стокгольма, сообщает The Local. На снимке, сделанном камерой видеонаблюдения, изображен мужчина средних лет, европейской наружности, в куртке с капюшоном. В руках, у самого лица, он держит предмет, похожий на мобильный телефон.

Между тем, на пресс-конференции, проведенной начальником полиции Швеции, Даном Элиассоном, было заявлено, что службы безопасности не располагают изображением водителя грузовика, совершившего наезд.

Все станции метро Стокгольма закрыты, центральный железнодорожный вокзал эвакуирован, район, где был осуществлен теракт, а также прилегающие к нему районы, оцеплены полицией. По состоянию на 20:00 израильского времени не опубликованы точные данные о погибших и раненых в результате теракта.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, в Стокгольме, на улице Дроттингатан, возле торгового центра, грузовик врезался в толпу людей, находившихся в пешеходной зоне. По разным сообщениям, жертвами теракта стали от двух до пяти человек. По крайней мере, 8 человек получили травмы и ранения.





