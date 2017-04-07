Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов

В центре Стокгольма, на улице Дроттингатан, возле торгового центра, грузовик врезался в толпу пешеходов. По предварительным данным, 3 человека погибли. Совершив наезд, грузовик развернулся, врезался в стену торгового центра и загорелся.

На место происшествия стянуты значительные силы полиции. Как сообщает Aftonbladet, полиция подозревает, что за рулем грузовика находился террорист. Свидетели утверждают, что после наезда из машины выскочили трое мужчин, успевших скрыться в толпе.

Пока неясно, сколько человек пострадали в результате наезда.

Шведская телекомпания SVT сообщила, что в момент наезда в центре города, примерно в 20 минутах ходьбы от торгового центра, возле которого был осуществлен теракт, были слышны выстрелы.

"Швеция подверглась террористическому нападению", - заявил премьер-министр страны Стефан Левен спустя час после теракта.

Подробности уточняются.





