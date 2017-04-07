7 апреля 2017 г.
последняя новость: 16:57
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:57 Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги
16:13 Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов
15:49 Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле
15:00 Джареда Кушнера обвиняют в утаивании контактов с "русскими"
13:01 Песков: Россию уведомили о предстоящих ударах по целям в Сирии, но Путину никто не звонил
11:12 СК РФ: взрыв в Ростове-на-Дону был попыткой убийства на почве ревности
10:41 Умерла румынка, раненная исламистом в Лондоне, число жертв теракта возросло до пяти
09:09 Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства
07:09 Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
04:26 НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону
В мире

Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов

время публикации: 16:13 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу пешеходов
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу пешеходов
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу пешеходов

В центре Стокгольма, на улице Дроттингатан, возле торгового центра, грузовик врезался в толпу пешеходов. По предварительным данным, 3 человека погибли. Совершив наезд, грузовик развернулся, врезался в стену торгового центра и загорелся.

На место происшествия стянуты значительные силы полиции. Как сообщает Aftonbladet, полиция подозревает, что за рулем грузовика находился террорист. Свидетели утверждают, что после наезда из машины выскочили трое мужчин, успевших скрыться в толпе.

Пока неясно, сколько человек пострадали в результате наезда.

Шведская телекомпания SVT сообщила, что в момент наезда в центре города, примерно в 20 минутах ходьбы от торгового центра, возле которого был осуществлен теракт, были слышны выстрелы.

"Швеция подверглась террористическому нападению", - заявил премьер-министр страны Стефан Левен спустя час после теракта.

Подробности уточняются.



facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Автомобильный теракт возле Офры, погиб сержант ЦАХАЛа Эльхай Таар-Лев
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
В Лондоне совершен очередной наезд на пешеходов, есть пострадавшие
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Предотвращен автомобильный теракт в центре Антверпена: преступник задержан







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017