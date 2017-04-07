Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги

11-летний Тайсен Бенц покончил с собой после того, как узнал о том, что его подруга якобы совершила самоубийство, сообщает Daily Mail.

13-летняя девочка подшутила над своим приятелем, возможно, чтобы "проверить его чувства". По словам матери Тайсена, Катрины Гросс, подруга ее сына использовала соцсети для того, чтобы убедить Тайсена в том, что она свела счеты с жизнью. Кроме того, она уговорила своих друзей рассказать Тайсену, что ее "больше нет".

Подросток, поверивший в эту ложь, заявил матери, что покончит с собой и, спустя несколько дней, женщина нашла сына повесившимся. В критическом состоянии он был доставлен в больницу и, в течение нескольких дней, оставался подключенным к системам жизнеобеспечения. Однако врачам не удалось спасти его.

"Я не знаю, почему эта девочка решилась на такую страшную шалость, - сказала мать Тайсена, - но я бы хотела увидеть ее лицо в тот момент, когда она узнала о том, что натворила".