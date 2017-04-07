7 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:57 Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги
16:13 Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов
15:49 Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле
15:00 Джареда Кушнера обвиняют в утаивании контактов с "русскими"
13:01 Песков: Россию уведомили о предстоящих ударах по целям в Сирии, но Путину никто не звонил
11:12 СК РФ: взрыв в Ростове-на-Дону был попыткой убийства на почве ревности
10:41 Умерла румынка, раненная исламистом в Лондоне, число жертв теракта возросло до пяти
09:09 Кремль назвал американский удар по Сирии агрессией против суверенного государства
07:09 Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
04:26 НАК назвал причину взрыва возле школы в Ростове-на-Дону
В мире

Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги

11-летний Тайсен Бенц покончил с собой после того, как узнал о том, что его подруга якобы совершила самоубийство, сообщает Daily Mail.

13-летняя девочка подшутила над своим приятелем, возможно, чтобы "проверить его чувства". По словам матери Тайсена, Катрины Гросс, подруга ее сына использовала соцсети для того, чтобы убедить Тайсена в том, что она свела счеты с жизнью. Кроме того, она уговорила своих друзей рассказать Тайсену, что ее "больше нет".

Подросток, поверивший в эту ложь, заявил матери, что покончит с собой и, спустя несколько дней, женщина нашла сына повесившимся. В критическом состоянии он был доставлен в больницу и, в течение нескольких дней, оставался подключенным к системам жизнеобеспечения. Однако врачам не удалось спасти его.

"Я не знаю, почему эта девочка решилась на такую страшную шалость, - сказала мать Тайсена, - но я бы хотела увидеть ее лицо в тот момент, когда она узнала о том, что натворила".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017