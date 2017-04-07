Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"

В пятницу, 7 апреля, Совет Безопасности ООН провел специальное заседание, посвященное ситуации в Сирии и ракетному удару, нанесенному ВВС США по сирийской авиабазе минувшей ночью, сообщает CNN.

- США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии



Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила: "Минувшей ночью США сделали очень продуманный шаг. Мы готовы сделать больше, но надеемся, что в этом не будет необходимости. Всем цивилизованным странам пора остановить ту трагедию, которая происходит в Сирии, и требует политических решений".

Хейли также осудила Россию за ту поддержку, которую она оказывает Сирии. "Сколько еще детей должны погибнуть прежде, чем это озаботит Россию?"- сказала она.

Великобритания, в лице Мэтью Райкрофта, одобрила действия США, назвав авиаудар "пропорциональным ответом на чудовищные преступления, приведшие к гуманитарной катастрофе". Райкрофт раскритиковал Россию за поддержку, оказываемую ею президенту Асаду.

"Россия дала Асаду все, о чем он только мог мечтать. Без России, семь раз наложившей вето на решения Совета Безопасности, Асад сейчас столкнулся бы с серьезными и справедливыми санкциями", - заметил посол Великобритании при ООН, подчеркнув, что в ответ на такую поддержку Сирия игнорирует просьбы России о прекращении огня и начале мирного процесса.

"Сегодня Россия унижена своей неспособностью приструнить диктатора-марионетку, поддерживаемого ею, "Хизбаллой" и Ираном", - сказал Райкрофт.

Между тем, зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков назвал авиаудар, нанесенный США, "грубым нарушением норм международного права и актом агрессии".

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне. Удар стал реакцией на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 человек. По сведениям CNN, американцы действовали без поддержки других участников западной коалиции.

С двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.





