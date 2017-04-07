7 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:11 Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"
20:37 Филиппинская "королева красоты" убита курьером, явившимся с "цветами и конфетами"
19:47 Полиция обнародовала фото подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме
18:26 Арестован Содик Ортиков, подозреваемый в причастности к теракту в Санкт-Петербурге
17:45 Наезд на пешеходов в центре Стокгольма был совершен на угнанном грузовике
16:57 Подросток покончил с собой, поверив в "самоубийство" своей подруги
16:13 Теракт в центре Стокгольма: грузовик врезался в толпу пешеходов
15:49 Космический телескоп сделал снимки Юпитера, приблизившегося к Земле
15:00 Джареда Кушнера обвиняют в утаивании контактов с "русскими"
13:01 Песков: Россию уведомили о предстоящих ударах по целям в Сирии, но Путину никто не звонил
В мире

Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"

время публикации: 21:11 | последнее обновление: 21:35 блог версия для печати фото
Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"
Постпред США при ООН: "Мы готовы сделать еще больше, чтобы остановить трагедию в Сирии"

В пятницу, 7 апреля, Совет Безопасности ООН провел специальное заседание, посвященное ситуации в Сирии и ракетному удару, нанесенному ВВС США по сирийской авиабазе минувшей ночью, сообщает CNN.

- США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила: "Минувшей ночью США сделали очень продуманный шаг. Мы готовы сделать больше, но надеемся, что в этом не будет необходимости. Всем цивилизованным странам пора остановить ту трагедию, которая происходит в Сирии, и требует политических решений".

Хейли также осудила Россию за ту поддержку, которую она оказывает Сирии. "Сколько еще детей должны погибнуть прежде, чем это озаботит Россию?"- сказала она.

Великобритания, в лице Мэтью Райкрофта, одобрила действия США, назвав авиаудар "пропорциональным ответом на чудовищные преступления, приведшие к гуманитарной катастрофе". Райкрофт раскритиковал Россию за поддержку, оказываемую ею президенту Асаду.

"Россия дала Асаду все, о чем он только мог мечтать. Без России, семь раз наложившей вето на решения Совета Безопасности, Асад сейчас столкнулся бы с серьезными и справедливыми санкциями", - заметил посол Великобритании при ООН, подчеркнув, что в ответ на такую поддержку Сирия игнорирует просьбы России о прекращении огня и начале мирного процесса.

"Сегодня Россия унижена своей неспособностью приструнить диктатора-марионетку, поддерживаемого ею, "Хизбаллой" и Ираном", - сказал Райкрофт.

Между тем, зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков назвал авиаудар, нанесенный США, "грубым нарушением норм международного права и актом агрессии".

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне. Удар стал реакцией на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 человек. По сведениям CNN, американцы действовали без поддержки других участников западной коалиции.

С двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской правительственной армии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 апреля 2017 г.
При экспертизе тел погибших в результате химической атаки в Идлибе обнаружен зарин
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
CNN: Трамп взвешивает возможность военного удара по Сирии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017