Пентагон опубликовал видео ракетного удара по авиабазе в Сирии

В официальном твиттере министерства обороны США опубликован 33-секундный видеоролик, на котором показан запуск ракет крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что по целям в Сирии было выпущено 59 ракет.

Here's video from the #Tomahawk launches against #Syria. For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs. pic.twitter.com/kB3gbBy4ma