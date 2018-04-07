На юге Германии грузовик въехал в толпу людей; есть погибшие и пострадавшие

В городе Мюнстер, на юге Германии, грузовик въехал в толпу людей. В "твиттере" местной полиции сообщается о трех погибших и, по меньшей мере, тридцати пострадавших.
По некоторым данным, не менее шести человек находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика, осуществивший наезд на людей, покончил с собой.
Полиция разыскивает еще двух причастных к теракту в Мюнстере.
#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort— Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.
Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.
Власти рассматривают инцидент в Мюнстере как террористический акт, сообщает Deutsche Welle.
Полиция просит горожан по возможности избегать пребывания в центре города.