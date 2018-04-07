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В мире

На юге Германии грузовик въехал в толпу людей; есть погибшие и пострадавшие

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 18:52 блог версия для печати фото
На юге Германии грузовик въехал в толпу людей
На юге Германии грузовик въехал в толпу людей
На юге Германии грузовик въехал в толпу людей

В городе Мюнстер, на юге Германии, грузовик въехал в толпу людей. В "твиттере" местной полиции сообщается о трех погибших и, по меньшей мере, тридцати пострадавших.

По некоторым данным, не менее шести человек находятся в критическом состоянии.

Водитель грузовика, осуществивший наезд на людей, покончил с собой.

Полиция разыскивает еще двух причастных к теракту в Мюнстере.

Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.

Власти рассматривают инцидент в Мюнстере как террористический акт, сообщает Deutsche Welle.

Полиция просит горожан по возможности избегать пребывания в центре города.



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