На юге Германии грузовик въехал в толпу людей; есть погибшие и пострадавшие

В городе Мюнстер, на юге Германии, грузовик въехал в толпу людей. В "твиттере" местной полиции сообщается о трех погибших и, по меньшей мере, тридцати пострадавших.

По некоторым данным, не менее шести человек находятся в критическом состоянии.

Водитель грузовика, осуществивший наезд на людей, покончил с собой.

Полиция разыскивает еще двух причастных к теракту в Мюнстере.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.

Власти рассматривают инцидент в Мюнстере как террористический акт, сообщает Deutsche Welle.

Полиция просит горожан по возможности избегать пребывания в центре города.





