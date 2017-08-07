7 августа 2017 г.
Музыкант сообщил о раке легких
Курица с овощами в сливочном соусе
Малахову нашли замену
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:33 Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на трассе в Чечне. ВИДЕО
22:37 Лесные пожары в Италии: поджигателями оказались пожарные
19:44 Французы против Бриджит Макрон: петиция на change.org набрала 220.000 подписей
19:16 "Израиль – вне закона": в Бремене запретили антиизраильское мероприятия
17:59 В ответ на санкции Россия "нанесет удар" по американской валюте
16:54 Пожар в Германии: сгорел приют для бомжей и беженцев – есть жертвы
15:34 Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова сообщили о своем разводе
15:24 Навальный выиграл тяжбу по иску бизнесмена Михайлова – главаря ОПГ "Солнцевская"
12:25 Задержаны участницы Pussy Riot, требовавшие выпустить на свободу режиссера Сенцова
09:51 Причиной трагедии на аттракционе в Огайо стала коррозия металла
В мире

Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на трассе в Чечне. ВИДЕО

время публикации: 23:33 | последнее обновление: 23:36 блог версия для печати фото
Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на трассе в Чечне

В Чечне произошла авария с участием легкомоторного самолета и автомобиля.

"В населенном пункте Червленная в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла", – сообщили ТАСС в экстренных службах.

Видео происшествия было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как самолет при попытке взлета не успевает набрать высоту и врезается в фургон.

По словам собеседника ТАСС, в результате аварии пострадал пилот самолета. Он госпитализирован с легкими травмами.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2017 г.
Португалия: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека, загоравшие на пляже
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
В Абхазии разбился легкомоторный самолет, погибли трое россиян
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Самолет упал на автомагистраль в американском штате Юта, погибли четыре человека
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Актер Харрисон Форд не лишится лицензии авиапилота после инцидента в Калифорнии
// NEWSru.co.il // В мире // 2 апреля 2017 г.
Во Флориде столкнулись два самолета, погибли два человека







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017