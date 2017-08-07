Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на трассе в Чечне. ВИДЕО

В Чечне произошла авария с участием легкомоторного самолета и автомобиля.

"В населенном пункте Червленная в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла", – сообщили ТАСС в экстренных службах.

Видео происшествия было опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как самолет при попытке взлета не успевает набрать высоту и врезается в фургон.

По словам собеседника ТАСС, в результате аварии пострадал пилот самолета. Он госпитализирован с легкими травмами.