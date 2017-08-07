"Израиль – вне закона": в Бремене запретили антиизраильское мероприятия

Власти немецкого города Бремен запретили радикальной проиранской организации The Feather провести голосование по вопросу о том, имеет ли Израиль право на существование или же он является незаконным образованием.

Об этом пишет в понедельник, 7 августа, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на новостное агентство Reuters.

Аналогичные мероприятия под лозунгом "Израиль – вне закона" состоялись в прошлом году в городах Дельменхорст и Ганновер, федеральная земля Нижняя Саксония, граничащая c Бременом.

Организация The Feather, на сайте которой красуется портрет верховного аятоллы Али Хаменеи, была основана в 2007 году и объявила своей целью поддержку идей Исламской революции.

Общество германо-израильской дружбы в Бремене (DIG) провело акцию протеста против активистов The Feather, в которой приняли участие 50 человек, и приветствовало решение муниципальных властей, пишет газета Weser-Kurier.